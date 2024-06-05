إجتماع مديري المستشفيات بسوهاج لمناقشة سياسات وضوابط إستخدام المضادات الحيوية

عقدت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بسوهاج ، إجتماعا موسعا بحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة ضم كلا من مديري المستشفيات الحكومية بالمحافظة و ذلك تحت إشراف الدكتورة نيفين هنري مدير إدارة مكافحة العدوي.

وتناول الإجتماع استعراض مخاطر سوء استخدام المضادات الحيوية والإسراف بإستخدامها و مدي خطورة ذلك بالنسبة للمرضي.

كما ناقش الإجتماع تصنيف منظمة الصحة العالمية للمضادات الحيوية "AWaRe classification وطريقة وضع سياسة لاستخدام المضادات الحيوية العلاجية والوقائية كما تم ايضاً عرض مؤشرات استخدام المضادات الحيوية على مستوى المحافظة.



ومن جانبه شدد وكيل وزارة الصحة بسوهاج علي ضرورة الإلتزام بتلك السياسات و تطبيقها بالمستشفيات وذلك لصالح المرضي .