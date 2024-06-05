أوكرانيا: 110 اشتباكات قتالية على خطوط المواجهة الأمامية خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه كوفاليف، أن 110 اشتباكات قتالية وقعت على خطوط المواجهة الأمامية مع الجيش الروسي على مدار الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية اليوم الأربعاء عن كوفاليف قوله "إن القوات الروسية شنت 3 هجمات صاروخية باستخدام 4 صواريخ و61 غارة جوية باستخدام 82 قنبلة موجهة، كما نفذت أكثر من 4 آلاف هجوم من بينها 120 باستخدام قاذفات الصواريخ المتعددة".

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية "إن القوات الروسية تستمر في تنفيذ عمليات هجومية بمنطقة خاركيف حيث وقعت 5 اشتباكات قتالية على مدار أمس".

وفي منطقة خاركيف الأوكرانية، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في المنطقة أوليه سينيهوبوف اليوم بأن القصف الروسي على المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية تسبب في إصابة أربعة أشخاص.

ونقلت (يوكرينفورم) عن سينيهوبوف قوله "إن الهجمات الروسية تسببت أيضا في تضرر ثلاثة منازل وسيارة في منطقة كوزاتشا لوبانا التابعة لتجمع ديرجاتشيف".

وبحسب رئيس الإدارة الإقليمية، يجرى إخماد خمسة حرائق غابات في منطقة خاركيف على مساحة إجمالية تزيد على 3000 هكتار، منها أربعة حرائق محلية على مساحة 23 هكتارا، وفي المجمل، يشارك أكثر من 100 شخص في عمليات مكافحة الحرائق.

وفي منطقة دونيتسك، أصيب أربعة مدنيين من سكان المنطقة في قصف روسي خلال ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت (يوكرينفورم) عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك فاديم فيلاشكين قوله - في بيان - "إن قصف القوات الروسية تسبب في إصابة أربعة أشخاص"، مشيرا إلى أنه "في المجمل، ومنذ بداية الحرب واسعة النطاق قتل ما لا يقل عن 1987 شخصا وأصيب 4977 آخرين في منطقة دونيتسك".

وأوضح المسئول الأوكراني أن هذه الأرقام لا تشمل الضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا".