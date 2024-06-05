"أباظة" يشكر وزيري المالية والتعليم لصرف الزيادة المالية المخصومة من المعلمين الجدد

ضمن مسابقة ٣٠ ألف معلم..

وجه النائب اللواء هاني دري أباظة، عضو مجلس النواب وعضو اللهيئة العليا لحزب الوفد، الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لحل أزمة الـ٣٠ ألف معلم بمحافظة الشرقية، وإصدار خطاب بأحقية المعلمين الجدد المعينين ضمن مسابقة ٣٠ ألف معلم بالاستفادة بالزيادة الأخيرة في مرتبات العاملين بالدولة والتي أقرتها الحكومة مؤخرًا.

وكان اللواء "هاني دري أباظة" عضو مجلس النواب، قد أجتمع بالدكتور "محمد معيط" وزير المالية، لعرض أزمة عدم صرف لمعلمين الجدد المعينين ضمن مسابقة ٣٠ ألف معلم بالشرقية للزيادة الأخيرة في مرتبات العاملين بالدولة التي أقرتها الحكومة رغم أحقيتهم بنص البندين الثالث والرابع من القانون رقم 9 لسنة 2024.

وأكد وزير المالية أن شكوي المعلمين محل أهتمامه الشخصي ووعد بدراسة وحل الأزمة والتوجية بصرف الزيادة المالية المقررة للمعلمين خلال أيام، كما أجتمع "أباظة" بالدكتور "رضا حجازي" وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي وعد بحل الأزمة بالتنسيق مع وزارة المالية في أسرع وقت.

وكانت وزارة المالية قد أرسلت خطابًا إلى وزارة التربية والتعليم، بما يفيد بأحقية المعلمين الجدد المعينين ضمن مسابقة ٣٠ ألف معلم، بالاستفادة بالزيادة الأخيرة في مرتبات العاملين بالدولة التي كانت أقرتها الحكومة مؤخرًا.

وإرسال نموذج استرشادي لمفردات مرتب المعلم المساعد المتعاقد معه، وذلك للعمل به بكافة المديريات والإدارات التعليمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما تضمن الخطاب المرسل من وزارة المالية صورة استرشادية لصافي الراتب الشهري الذي سوف يتحصل عليه المعلم المعين حديثًا وهو ٥٤٨٩ جنيها بعد خصم الاستقطاعات، بعد أن كان الراتب قبل الاستقطاعات ٧٥٥٢ جنيها، فيما سيكون أساسي الراتب بقيمة ١٣٥٤ جنيها.