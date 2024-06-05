الشواطئ ملجأ مواطني الإسكندرية لمواجهة ارتفاع الحرارة

شهد صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع شديد بدرجات الحرارة ضربت محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية على مختلف الأنحاء، مع نشاط ملحوظ للرياح.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد محافظة الإسكندرية اليوم استقرارا في درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى منها 31 درجة مئوية والصغرى 22 درجة، مع رياح نشطة بلغت سرعتها 32 كم/ نشاط ملحوظ للرياح، بينما تراوحت أمواج البحر الأبيض المتوسط بين متر إلى متر ونصف.

وشهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالا كبير من المواطنين، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة واستقرار حالة البحر والأمواج بكل الشواطئ، ما شجع المواطنين على الهروب من حرارة الطقس إلى البحر.

الجدير بالذكر أن شواطئ الإسكندرية تتميز بإطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط وبها مساحات واسعة للمشي والاستمتاع بالهواء النقي، ما يجعلها مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس، وسط نسمة هواء تحد من ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

رفعت كافة شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقى والغربي، الرايات الخضراء والتى تعنى أن البحر آمن ويرحب بعشاق السباحة، وذلك لهدوء سرعة الرياح وأمواج البحر. ووجهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية المواطنين إلى استغلال هدوء البحر فى التوجه للشواطئ والاستمتاع بالبحر.

أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تأثرت الأسبوع الماضى بالكتل القادمة من جنوب أوروبا لكن توزيعات التغطية اختلفت بداية من الجمعة وسادت كتل هوائية صحراوية وأدت لارتفاع فى درجات الحرارة.

من ناحية أخرى حصلت مصر على المركز الثانى بعد المغرب على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2024 بسبب الاستثمار فى مشاريع الطاقة المتجددة وتشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.. وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات بمناسبة اليوم العالمى للبيئة عن أن مصر جاءت فى المركز 22 من بين 67 دولة تضمنها المؤشر.