النقض تفصل في طعن المتهم بقتل أندرو جرجس على حكم إعدامه

تصدر محكمة النقض بعد قليل، حكمها في طعن المتهم بقتل المجني عليه أندرو جرجس، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، والمحكوم عليه بالإعدام شنقًا من محكمة جنايات أسوان.

كشف أمر الإحالة أنه في الجناية رقم 4119 لسنة 2021 جنايات قسم ثان أسوان المقيدة برقم 1711 لسنة 2021، كلي أسوان، أن صلاح.م، 31 سنة مقيم أسوان عزبة العسكر، دائرة قسم أول أسوان، ويعمل عامل أجري، لا يحمل رقم قومي، لأنه في 1 يناير 2021، بدائرة قسم ثان أسوان محافظة أسوان قتل أندرو جرجس شكري رزق عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن جاب الطرقات بحثًا عن فريسة يسلبها مالها حتى وجد ضحيته حال قيادته لدراجته النارية توك توك، فاستوقفه وتظاهر زورًا يطلبه منه توصيله لوجهة قصدها حتي استدرج إياه لمكان ناء وما أن ظفر به وحيدًا، طعن إياه بمطواة عدة طعنات قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة: اقترنت جناية القتل العمد سالفة البيان بالجناية التالية إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر أحرز بالذات بقصد التعاطي جواهر مخدرة الحشيش، نبات الحشيش الجاف، والترامادول، في غير الأحوال المصرح بها قانونا وهو الأمر المعاقب عليه، وكان القصد من ارتكاب جناية القتل العمد سالفة البيان ارتكاب وتسهيل واتمام جنحة السرقة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم سرق توك توك، وهاتفا خلويا المبينين وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكين، وذلك بأن استقل الدراجة النارية ولاذ بها فرارا، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه.