“المبادرات الرئاسية ودورها فى التنمية المستدامة" مؤتمر علمى بجامعة الوادي

نظم قسم الاجتماع بكلية الاداب بجامعة الوادي الجديد المؤتمر العلمى الثانى بعنوان “المبادرات الرئاسية ودورها فى التنمية المستدامة 2030 فى ظل الجمهورية الجديدة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب والدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ورئيس قسم الاجتماع ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد عبد السلام وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هند اشرف مقرر المؤتمر وبحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الآداب والدكتور هانى عيد المشرف على إدارة العلاقات العامة بالجامعة والإعلامى محمد حسين المستشار الإعلامى للجامعة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومشاركة قيادات من الأزهر والكنيسة والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان ومراكز الإعلام بالوادى الجديد .

وتضمن المؤتمر مناقشة المبادرات الرئاسية ودورها فى التنمية المستدامة ودعم مبادرة حياة كريمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم تحقيق المنظومة المتكاملة ومبادرة ١٠٠ مليون صحة لتحسين صحة المواطن المصرى بجانب دعم مبادرة محو الامية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، كما تناول المؤتمر دور المبادرات الرئاسية ودعم مبادرة تنمية الاسرة المصرية، بجانب دعم مبادرة رعاية (ذوي الهمم)

وقال الدكتور مصطفى محمودمصطفى رئيس المؤتمر ان المؤتمر يسعى إلى دراسة القضايا التي تشغل الرأى العام وتشغل أيضا صانع القرار، من خلال دراسة المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة وما تتضمنه من قضايا الشباب والتنمية مع وضع تصور للتعامل مع هذه القضايا .

وأوضح مصطفي أن المؤتمر يساهم فى تعزيز التبادل المعرفي الثقافي بين المهتمين بتحقيق ما تصبو إليه رؤية مصر 2030 وتشجيع الباحثين لعرض دراساتهم التى تسهم في وضع خطط واستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة، والتوصل إلى تحديد الأولويات للفئات الأكثر احتياجاً بالمجتمعات، بجانب وضع آليات والتوصل لحلول مبتكرة للمشكلات المجتمعية في مجتمع الوادى الجديد ومصرنا الحبيبة.

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