يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج، باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة، إلا أن البعض قد لا يعلم محظورات الحج وكفارتها، وهي الأمور التي يجب الابتعاد عنها حتى يكون الحج صحيحاً، ويحصل الحاج على الثواب كاملًا.

وإذا أحرم العبد بالحج أو العمرة ودخل في النسك، فإن هناك أموراً تحرم عليه ما دام محرماً، وهذه الأمور هي التي يُطلق عليها أهل العلم محظورات الإحرام، وهي على ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الرجل والمرأة، وقسم محرم على الرجال فقط، وقسم محرم على الإناث فقط.

محظورات الإحرام للرجال والنساء في الحج

- إزالة شعر الرأس أو الجسم، وذلك لقوله تعالي “ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله” البقرة الآية 196، ومن يزيل الشعر بدون داعي استوجب الفدية.

- تقليم الأظافر سواء اليدين أو القدمين.

- تطيب ملابس الإحرام أو البدن بالطيب أو العطور، وذلك اتباع لقول سيدنا النبي محمد صلي الله عليه وسلم "لا يلبس ثوباً مسه ورسٌ ولا زعفران".

- الزواج أو العلاقة الجنسية بين الزوجية "الجماع"، أو الاشتهاء من خلال القبلات لقوله، "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" البقرة الآية 197، والرفث يقصد به مقدم الجماع بما فيها التقبيل والتلامس، ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطب".

- الصيد، ويحرم على الحاج الصيد لقوله تعالي "وُحُرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حُرُماً" المائدة الآية 96.

محظورات الإحرام للرجال

- لبس المخيط، ويُقصد بها الملابس المفصلة على هيئة الجسم، كالقمصان، السراويل وغيرها.

- تغطية الرأس بشيء ملتصق كالقبعة أو العمامة، وإنما يتم استخدام الشمسية أو الخيمة.