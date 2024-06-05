5 شركات أسمدة تقرر إيقاف مصانعها لحين استقرار شبكة الغاز

أعلنت 5 شركات أسمدة مدرجة بالبورصة المصرية، إيقاف المصانع لمدة 24 ساعة مبدئياً لحين استقرار ضغوط الشبكة بعد قرار خفض إمداد الغاز.

وبحسب افصاحات البورصة قررت كل من مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو، وسيدي كرير للبتروكيماويات ، وسماد مصر، وأبوقير للأسمدة، والصناعات الكيماوية المصرية - كيما، إيقاف المصانع لحسن استقرار ضغوط الشبكة.

وذكرت "كيما"، أنه تم البدء في إجراءات الصيانة العاجلة للمصانع خلال فترة التوقف.

كان قد تفرر خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركات صناعة الأسمدة بنسب تفاوتت بين 20 إلى 30%.