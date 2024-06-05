الكشف على 1602 مريض فى قافلة علاجية بمنشأة شومان بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية منشأة شومان بمركز جمصه وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

حيث تم توقيع الكشف على 1602 مرضى، وضمت 10 عيادات منها ( 2 أطفال - 2 باطنة - الجراحة - عظام - انف وأذن - جلدية - اسنان - نساء وتنظيم اسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد تضمن الفحص الطبى للقافلة الكشف علي 290 مريض لقسم الباطنة و241 أطفال و185 أسنان، و194 عظام و237 انف واذن و146 جلدية و194 نسا وتنظيم اسرة 115 سيدة.



كما تم إجراء عدد 279 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و78 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 115 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 3 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و 115 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عنهم .