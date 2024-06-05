أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء 5-6-2024

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية اليوم 3105 جنيها، حيث شهدت الأسعار هبوط في السوق المصري بعد انخفاض الأوقية العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3549 جنيها.

عيار 21 يسجل 3105 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2661 جنيها.

عيار 14 يسجل 2070 جنيها.

الجنيه الذهب 24840 جنيها.

الذهب يترقب بيانات هامة

يترقب السوق العالمي للذهب بيانات هامة تصدر عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع مع صدور مؤشر فرص العمل المتاحة، ثم مؤشر وظائف القطاع الخاص الأمريكي اليوم الأربعاء وتقرير أعداد طلبات اعانات البطالة يوم الخميس، وختام الأسبوع مع تقرير الوظائف الحكومي للقطاع غير الزراعي وهو التقرير الأهم والذي يؤثر بشكل مباشر على قرار البنك الفيدرالي الأمريكية فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

أسعار الذهب ستتفاعل مع هذه البيانات كلا على حدة وفقاً لتغيرات توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة، وإذا جاءت بيانات الوظائف إيجابية فوق 200 ألف وظيفة خلال شهر مايو، سيعد أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وقد يدفعه إلى كسر منطقة 2320 – 2325 دولار للأونصة التي تعد منطقة الدعم الرئيسية حالياً ليندفع بعدها السعر إلى المستوى 2300 دولار ثم 2270 دولار للأونصة.

بقاء سعر الذهب فوق المستوى 2320 دولار يعد أمر إيجابي على المدى القصير، وذلك في ظل التراجع الكبير في العلاقة بين الذهب والفضة التي سجلت أدنى مستوى منذ أغسطس 2021 عند 72.47 أونصة فضة لكل أونصة ذهب.

تراجع العلاقة بين الذهب والفضة يعني أن الوقت مناسب لشراء الذهب لأنه مقيم أقل من قيمته، وهو ما حدث خلال هذا الأسبوع الذي شهد ارتفاع العلاقة بنسبة 2.7$ مع عودة المشتريات إلى الذهب واستغلال تراجع العلاقة بينه وبين الفضة.ومن المقرر نشر بيانات مؤشر الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة عند الساعة 1400 بتوقيت غرينتش. وتنتظر الأسواق أيضا تقرير وظائف من المقرر أن يصدر في الساعة 1215 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية الجمعة لمزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد الأميركي.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عوائد.