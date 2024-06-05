الدقهلية تناقش استعدادات إنطلاق امتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء اجتماعاً موسعاً بقيادات مديرية التربية والتعليم؛ لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات شهاده الثانوية العامة 2024 والمقرر انعقادها في الفترة من 10 يونية الجاري وحتي 20 يوليو القادم .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ومديري الادارات التعليمية ووكلاء الوزرات مديري مديريات الخدمات المعنية ورؤساء قطاعات المرافق وممثلا عن مديرية أمن الدقهلية ومكتب المستشار العسكري بالمحافظة، وممثل هيئة الإسعاف بالدقهلية ، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري الإدارات التعليمية.

وأكد المحافظ، ضرورة مراعاة التنفيذ الدقيق لكافة عناصر الخطة الامنية لتأمين كافة انشطة ومقار اعمال لجان الامتحانات بأنحاء المحافظة بتضافر جهود كافة الاجهزة التنفيذية، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية أمن الدقهلية لتأمين كافة مقرات لجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي تجاوزات قد تحدث، مشدداً علي أنه لن يسمح بحدوث اي تجاوزات داخل اللجان أو خارجها.

ووجه مختار، بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقي اي شكاوي أو معوقات وسرعة حلها من خلال العرض علي الجهات المختصة، مشيراً إلي متابعته الشخصيه وعلي مدار اليوم لسير وانتظام الامتحانات في كافة اللجان .

ووجه المحافظ، بالتنسيق الكامل بين كافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري الإدارات التعليمية لتجهيز مقرات اللجان قبل بدء الامتحانات داخل المدارس وتمهيد الطرق المؤدية إلي اللجان ، مشدداً علي النظافة العامة داخل المدراس وخارجها، لافتًا إلى أن الدقهلية محافظة متميزة في مجال التعليم انجبت لمصر اعلام وعلماء في شتي المجالات وعلي راسهم علي باشا مبارك ابو التعليم في مصر وغيرهم من العلماء .