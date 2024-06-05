تكافل وكرامة.. مفاجأة بشأن صرف معاش شهر يونيو 2024

تكافل وكرامة.. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024، يسعى الكثير من أصحاب معاش تكافل وكرامة في معرفة الموعد الرسمي لصرف المعاش، حيث يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024 قبل منتصف الشهر وعيد الأضحي المبارك.

معاش تكافل وكرامة لشهريونيو2024

معاش تكافل وكرامة لشهريونيو2024 .. ويتقاضى معاش تكافل وكرامة 22 مليون مواطن، بمتوسط معاش شهري من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة.

معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

من يتقاضى معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

من يحصل على معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

من يحصل على معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.

من يتقاضى معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.

معاشات تكافل وكرامة

جدير بالذكر قرر الرئيس السيسي في وقت سابق زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 بنسبة 15% في شهر مارس بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه لتصبح زيادة الدعم النقدي خلال عام 55% من قيمة المعاش.