ضبط طن جبنه رومى غير صالح للاستهلاك الآدمى في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة أسواق مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملة حملات تموينية بإشراف سمير البلكيمي - وكيل المديرية، أسفرت عن ضبط طن جبنه رومى غير صالحة للاستهلاك الآدمى و 2400 عبوة عصائر مجهولة المصدر، وبدالين تموينين لتصرفهم فى 150 زجاجة زيت تموين، وكمية من الكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث، وبدالين تموينيين لعدم الإعلان عن الأسعار بمركزي إدكو ودمنهور .

وفي مراكز أبو المطامير وحوش عيسى وكفر الدوار، تمكنت الحملة من ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ،و 5 مخابز قاموا بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز تصرف فى 7شكائر دقيق بلدى، بالإضافة إلي ضبط 9 عبوات مبيدات زراعية مجهولة المصدر، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ،ومحضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ،و محضر لعدم نظافة أدوات العجين.

ونجحت إدارة تموين النوبارية في ضبط 5 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية ،و 5 محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي ،كما تم تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ ، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.