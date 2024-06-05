شروط وأحكام الأضحية الواجبة على المضحي

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، الذي يقب فيه المسلمون على ذبح الأضاحي امتثالا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وللأضحية شروط واجبة حتى تكون صحيحة ومقبولة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، شروط وأحكام الأضحية الواجحبة على المضحي.

الأضحية هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد أهم شعائر الإسلام.

سميت الأضحية بذلك الاسم نسبة إلى وقت الضحى وهو الوقت الذي تبدأ فيه التضحية.

وبدأت شعيرة الأضحية في السنة الثانية من هجرة الرسول (ص).

يشترط أن تكون الأضحية من الأنعام وهم:- الإبل، والأبقار أو الجاموس، والأغنام أو الماعز).

ويشترط أن تكون الأضحية بالغة للسن الذي حدده الشرع وهو 6 أشهر على الأقل للأغنام، و سنة على الأقل للماعز، وسنتان على الأقل للأبقار، وخمس سنوات على الأقل للإبل.

ويجب أن تكون الأضحية سليمة وغير معيوبة بهذه العيوب:- عوراء أو عرجاء أو هزيلة، أو مريضة.

يشترط أن تكون الأضحية ملك للمضحي.

يبدأ الوقت الذي يمكن فيه التضحية من بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب شمس ثاني أيام التشريق، أنا عند الشافعية ينتهي وقت التضحية مع غروب شمس ثالث أيام التشريق.

يستحب أن تكون الأضحية أول أيام عيد الأضحى المبارك قبل الظهر لأنه سنة عن النبي.

يستحب على المضحي إظهار أضحيته للناس قبل يوم النحر.

ويستحب أيضًا أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه، ويقول عند النحر: باسم الله والله أكبر، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويصح أن ياكل المضحي من أضحيته ويتصدق منها على الفقراء ويهدي أقاربه.

لا يجوز بيع جزء من الأضحية أو إعطاء الذابح منها بدلا من أجرته.