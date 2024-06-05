رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة يستقبل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

استقبل المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة، بمرافقة المهندس اشرف فتحي مساعد نائب رئيس الهيئه لقطاع التنمية، وتطوير المدن للأزمات والكوارث، والمهندس أحمد عمران مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوبر المدن، والمهندس معتز أحمد المشرف العام على الشئون الزراعية، والدكتور هاني يوسف مدير عام إدارة تنمية المواهب والمهندس هيثم أبو حمادي معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس أحمد شوقي معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والمحاسب طارق محمد بيومي بالهيئة.

استهل المهندس أمين غنيم زيارته بعقد إجتماع بمقر الجهاز ومشاهدة عرض تقديمي عن مدينة سوهاج الجديدة والمشروعات الجارى تنفيذها من إسكان وخدمات وطرق ومرافق وري وصرف صحي وزراعة وتنمية .

وشرح المهندس محمد عبد الله يوسف، تاريخ انشاء المدينة منذ عام ٢٠٠٠ والمساحة الإجمالية لمدينة سوهاج الجديدة التي تبلغ حوالي ٣٠٣٥١ فدان وان المستهدف لعدد السكان يصل إلى مليون ونصف مليون نسمة وتتمتع المدينة بموقع متميز حيث يحدها من الشمال جامعة سوهاج الحكومية ومن الجنوب مطار سوهاج الدولي وللمدينة أربع مداخل رئيسية وتقدر مساحة الكتله الشمالية بنحو ٢٥٠٠ فدان والتوسعات الجنوبية الحالية تقدر ب ٩٩٠٠ فدان .

وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم تخصيص ٢٢٥٦٧ قطعة أرض مرفقة وجاري طرح ٢٠٦ قطعة أرض شاغرة على موقع مسكن وتم عرض موقف مشروعات الإسكان الاجتماعى حيث تم الإنتهاء من تنفيذ عدد ٧٦٥٦ وحدة سكنية وتم تخصيص عدد ٧٠٢٤ وحدة وجاري تنفيذ عدد ١١٨٨ وحدة سكنية بمنطقة التوسعات الجنوبية .

وأكد المهندس محمد عبد الله يوسف على أنه جارى إعادة تخطيط منطقة على مساحة ٨٣٤ فدان كنشاط أمن غذائي .

وتوجه المهندس أمين غنيم ومرافقيه لتفقد مستشفى شفا الأطفال بمركز خدمات المدينة بطاقة استعابية بلغت ٢٦٣ سرير بتكلفة إجمالية بلغت مليار جنيه مكونة من بدروم وأرضى + ٦ أدوار متكررة لخدمه أبناء محافظه سوهاج والمحافظات المحيطة بها والتي بلغت نسبة الإنجاز بها ٩٨%.

وتفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة والتي شملت أعمال المرافق والطرق بهدف الإطلاع على نسب التنفيذ ودفع العمل وتذليل أي عقبات.

وشدد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن على ضرورة الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع للمدينة كما أن الإلتزام بأعمال النظافة والتجميل وصيانة الطرق سيساعد في تحقيق رؤية مستقبلية فى جمال المدينة.

وتفقد المهندس أمين غنيم ومرافقيه محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة وقام مدير المحطة بشرح جميع مراحل تنقية المياه بداية من المأخذ حتى آخر مرحلة وهي خروج المياه المرشحة وتم المرور على عنبر الطلمبات والتأكد من انتظام العمل بالمحطة والتي تعمل بطاقه ٣٥ ألف متر مكعب يوميا كمرحلة أولى بتكلفة إجمالية بلغت ١٨٠ مليون جنيه .

وزار نائب رئيس الهيئة محطة المعالجة بالتوسعات الجنوبية والتي تعمل بطاقة استعابية قدرها ١٢ ألف متر مكعب يتم معالجتها واعاده استخدامها لرى كافه زراعات المدينة .

وشدد غنيم على التوسع فى المسطحات الخضراء والتى بلغت مساحتها ما يزيد على ٥٠٠ ألف م٢ مسطح أخضر وما عليها من نجيل وأشجار وزراعات متنوعة حيث تم تسويه وزراعه ٣٢ ألف م٢ في منطقة فوق المتوسط والمنطقة الفاصلة بين فوق المتوسط والإسكان الإقتصادي نظرا للكثافة السكانية المتزايدة يوما بعد يوم .

وأكد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن على أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن وتحديد الأولويات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان مشدداً على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة.