تكريم 150 من الحاصلين على شهادة محو الأمية بالبلينا

نظمت إدارة تعليم الكبار بمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، برئاسة اشرف خفاجي مدي الإدارة، إحتفالية كبرى بقاعة دنيا، جرى خلالها تكريم عدد 150 من المتحررين والمتحررات من الأمية وتسليمهم شهادات محو الأمية .

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات ودعم اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، للعملية التعليمية لاسيما فى مجال محو الأمية، والجهود الكبيرة للهيئة العامة لتعليم الكبار في سوهاج لتعليم الكبار ومحاربة الأمية والقضاء عليها.

حضر فعاليات الإحتفالية كل من:- حسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا ومحمد الدالى مدير هيئة تعليم الكبار بسوهاج وأسامة المشنب مدير ادارة البلينا التعليمية والشيخ محمد الكموني رئيس جمعية الأنوار المحمدية بالبلينا والقمص يوسف القمص ابراهيم ممثلا عن مطرانية البلينا وممدوح السباعي مقدما للحفل والقارئ الشيخ مصطفى كمال البدري ولفيف من القيادات الشعبية والدينية ، والقيادات الحزبية وممثلوا الصحافة والاعلام وعمد ومشايخ القري وعدد كبير من المواطنين والمواطنات.

بدأت الإحتفالية بالسلام الجمهوري لمصرنا الحبيبة وسماع آيات من الذكر الحكيم ثم كلمات معبرة وهادفة، حيث توجه حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا في كلمته بخالص شكره وتقديره للجهود المتميزة في هذا العمل النبيل وقدم شكره كذلك لجميع المشاركين فى هذا الحفل مؤكدا على أن الوحدة المحلية بالبلينا تبذل قصارى جهدها فى إزالة أي عقبات تواجه العملية التعليمية بشكل عام ومحو الأمية بشكل خاص.

ومن جانبه أكد أسامة المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية في كلمته على أهمية التعليم في حياة الإنسان وذلك للعيش حياة كريمة وبناء مستقبل أفضل مضيفا أن الإدارة على أتم الإستعداد لإستقبال المتحررين من الأمية لاستكمال تعليمهم في مختلف المراحل التعليمية كما قدم عظيم شكره وتقديره للحضور جميعا وقدم أيضا تهنئة خاصة إلي جميع المتحررين والمتحررات من الأمية لاسيما ذوي القدرات الخاصة.