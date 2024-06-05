طلاب القسم العلمي يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالشهادة الثانوية الأزهرية

يؤدي اليوم الأربعاء، الموافق 5 من شهر يونيو 2024، 3118 طالبا وطالبة بالقسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية في معاهد محافظة سوهاج، في ماراثون الشهادة الثانوية الأزهرية، الإمتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية، وانطلقت إمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج، يوم السبت، الموافق 1 من ذات الشهر، للعام الدراسي 2023 - 2024، وسط متابعات ميدانية مكثفة من قِبل رئيس المنطقة ولجان المتابعة على مستوى المحافظة، مع تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب، والملاحظين، والعاملين بالمعاهد التي تجرى بها الإمتحانات.

وقال الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، إن طلاب الشهادة الثانوية مقسمين على 56 لجنة بنطاق المحافظة، وأن طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون اليوم، الإمتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغبة، ويبلغ عدد طلاب القسم 1741 طالبا و1377 طالبة، بإجمالي 3118 طالبا وطالبة، وغدا الخميس يؤدي طلاب القسم الأدبي، الإمتحانات في مادة البلاغة لمدة ساعتين، ويبلع عدد الطلاب به 8136 طالبا و5144 طالبة، بإجمالي 13 ألفا و280 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 3000 طالب وطالبة منازل.

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة توفير سبل الراحة والمناخ المناسب للطلاب، ووجًه فضيلته بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المنطقة، مؤكدًا أن المنطقة على أتم الاستعداد للتعامل الفوري مع أي طارئ أو مشكلات حال حدوثها.

وكانت منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، تواصل استعدادتها لانطلاق امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي سوف تبدأ يوم السبت الموافق 1 من شهر يونيو القادم .

وعقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اجتماعا موسعا برؤساء ووكلاء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، لمناقشة آخر الاستعدادات لأعمال الامتحانات، التى سوف تنطلق الأسبوع المقبل، وذلك بحضور الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية، والدكتور علي قدري مدير الإمتحانات وشئون الطلاب، وطارق محمد مدير إدارة المعلومات والتوثيق لمناقشة التعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الإمتحانات، وتنفيذ الإجراءات الإحترازية لحماية الطلاب والعاملين، وتهبئة الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر .

وأعلنت منطثة سوهاج الأزهرية، جداول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023 - 2024 .