جيش الاحتلال يعلن إصابة 9 جنود بعد انفجار في قاعدة عسكرية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 9 جنود بينهم اثنان بجروح خطيرة بعد انفجار في قاعدة عسكرية بالجنوب، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

جيش الاحتلال: مستوطنة نيرعوز تطالب نتنياهو بالموافقة على صفقة التبادل

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أن مستوطنة نير عوز، التي يحتجز منها 77 شخصًا في غزة، تطالب نتنياهو الموافقة على صفقة التبادل.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، أفادت بأن إصابتين وقعتا إثر سقوط شظايا صاروخ في محيط كريات شمونة شمال إسرائيل.

وصول أولى قوافل حجاج فلسطين إلى المدينة المنورة

وصلت، اليوم الأحد، أولى قوافل الحج من فلسطين إلى المدينة المنورة، التي انطلقت أمس من مدينة محمود عباس للحجاج في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

ضمت القافلة الأولى 1800 حاج، وتشمل البعثات الطبية والإعلامية والإدارية والأمنية، إذ يصل تعدادها إلى 350.

فيما انطلقت القافلة الثانية، صباح اليوم، بـ2000 حاج، و1200 عبر الجو، حيث سيستمر توافد الحجاج الفلسطينيين خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يصل العدد الإجمالي للحجاج الفلسطينيين هذا العام، إلى 5000 حاج، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

نصحت وزارة الحج والعمرة السعودية، حجاج بيت الله الحرام، بتجنب حمل أموال كبيرة بأكثر من حاجتهم خلال رحلة الحج، والاكتفاء بما يفي بمتطلباتهم، والاعتماد على دفع مقابل خدماتهم مسبقًا قبل وصولهم إلى الأراضي المقدسة، عبر المنصات والقنوات المعتمدة، واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني.