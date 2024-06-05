التشكيل المتوقع لمباراة تونس ضد غينيا الاستوائية بتصفيات كأس العالم 2026

يستعد منتخب تونس لخوض مواجهة مهمة ضد غينيا الاستوائية والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على الملعب الاولمبي حمادي العقربي، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

تشكيل منتخب تونس المتوقع

في حراسة المرمى: البشير بن سعيد

في الدفاع: يان فاليري – علي العابدي – ياسين مرياح – منتصر الطالبي.

في وسط الميدان: عيسى العيدوني – إلياس السخيري – محمد علي بن رمضان.

في الهجوم: إلياس عاشوري – سيف الله اللطيف – إلياس سعد

موعد مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية والقنوات الناقلة

وستنطلق مباراة تونس ونظيره غينيا الاستوائية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 8:00 بتوقيت تونس، وستذاع عبر قناة SSC1 HDبصوت المعلق الرياضي حاتم بطيشة.

ويقع منتخب تونس بتصفيات كأس أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الثامنة برفقة كل من منتخب غينيا الاستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا، وساوتومي وبرينسيب.

ويعتلي نسور قرطاج المجموعة الثامنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 6 نقاط متفوقا بفارق الأهداف فقط عن غينيا الإستوائية.