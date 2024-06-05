نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بأسرع وتيرة له منذ عامين

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، أن الاقتصاد الكوري الجنوبي نما بأسرع وتيرة منذ أكثر من سنتين في الربع الأول من هذا العام.

يأتي ذلك مع استمرار انتعاش الصادرات وبقاء الإنفاق الخاص ثابتا، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي في الفترة من يناير إلى مارس وهو ما يتوافق مع تقديرات البنك المركزي السابقة وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.. بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

ويأتي التوسع في الربع الأول بعد أن حقق الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، ويمثل أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2021 عندما نما الاقتصاد بنسبة 1.6%.

ونما الاقتصاد الكوري بنسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وهو أعلى من النمو بنسبة 2.1% في الربع الأخير من عام 2023.

فيما تم تجميع جميع البيانات على سنة الأساس 2020 بحسب البنك، وارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 0.7% في الفترة من يناير إلى مارس، متسارعا من زيادة بنسبة 0.4% في الربع السابق له.

زيادة صادرات كوريا الجنوبية وتجميد سعر الفائدة



وزادت صادرات البلاد بنسبة 1.8% في الربع الأول متباطئة من زيادة بنسبة 3.9% في الربع الرابع من العام الماضي.

وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.8% ونما الاستثمار في البناء بنسبة 3.3% في الربع الأول وهو تحول من انخفاض بنسبة 3.8% في الربع السابق له وفقا للبيانات.

وفي الشهر الماضي، جمد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5% للمرة الحادية عشرة على التوالي وسط اعتدال التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع ورفع تقديرات النمو لهذا العام.

وجاء تجميد سعر الفائدة بعد أن قام البنك المركزي برفعه 7 مرات متتالية من أبريل عام 2022 إلى يناير عام 2023.

يذكر أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية تباطأ إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات في العام الماضي بسبب تراجع الصادرات وسط تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم.

ونما الاقتصاد بنسبة 1.4% العام الماضي، متباطئا من نمو بنسبة 4.3% في 2021 ونمو بنسبة 2.6% في 2022.

ويمثل نمو 2023 أدنى مستوى منذ انكماش بنسبة 0.7% في 2020 وسط جائحة فيروس كورونا.

وبالنسبة لهذا العام، يتوقع البنك أن ينتعش الاقتصاد بشكل طفيف في حدود 2.5%