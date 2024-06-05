أرمينيا تتجنب التواصل مع روسيا على مستوى وزارتي الخارجية والدفاع

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين بأن أرمينيا توقفت عن إظهار اهتمامها بالحفاظ على الاتصالات مع روسيا على مستوى وزارتي الخارجية والدفاع.

وقال جالوزين في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية “تاس”: "لم تكن هناك اجتماعات ثنائية لوزراء الخارجية منذ نوفمبر 2023".

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: "لم يُظهر شركاؤنا أي اهتمام باقتراحنا الخاص بوضع وإتمام خطة لمرحلة أخرى من المشاورات بين الإدارات".. بحسب"تاس".

وأضاف: "ليس خطأنا أنه كان هناك تراجع ملحوظ في ديناميكيات الاتصالات الثنائية في مجال الدفاع، كما أن التعاون العسكري والفني مستمر في الانخفاض".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نعتبر مثل هذه التطورات نتيجة للضغوط التي تمارسها الدول الغربية على أرمينيا التي تسعى إلى إجبار يريفان على تقليص جميع العلاقات مع بلادنا".

توترات داخلية بأرمينيا

وعلى صعيد آخر تواجه أرمينيا توترات داخلية، حيث أعلن أمس رئيس الأساقفة باجرات جالسستانيان، زعيم حركة تافوش الأرمنية المعارضة، عن خطط لتنظيم احتجاج كبير في عاصمة البلاد يريفان في 9 يونيو.

وقال مخاطباً أنصاره:"تقول السلطات إن حركتنا في تراجع، فلماذا أنتم قلقون إلى هذا الحد؟..سنقوم بمظاهرة كبيرة في ساحة الجمهورية الساعة 6:30 مساء يوم 9 يونيو".

واندلعت الاحتجاجات في أرمينيا بعد أنباء عن اتفاق يريفان مع باكو على ترسيم الحدود في منطقة تافوش، مع موافقة أرمينيا فعليا على التنازل عن أربع قرى لأذربيجان، و تطالب حركة "تافوش من أجل الوطن" باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وتلقي باللوم عليه في تسليم الأراضي من جانب واحد إلى أذربيجان.