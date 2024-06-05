توفير 211 فرصة عمل لشباب محافظة القليوبية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القليوبية عن توفير 211 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف التي أعلنتها المديرية لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

حيث بدء التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة وحتي اكتمال الإعداد المطلوبة بمرتبات مجزية.

211 فرصة عمل لشباب بمحافظة القليوبية..



وأشار عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل علي مستوي المحافظة والمديرية ببنها الاخيرة ضمت 211 فرصة في 4 شركات ومصانع بمرتبات مجزية في شبرا الخيمة، و قليوب، حيث تتوافر الوظائف كالتالي: "20 عامل اورليه، و20 عامل انتاج، و10 عمال مخزن، و45 عامل اورليه، و37 عامل أوفر، و44 عامل سنجر، و10 عامل مكواة، و10 مشرف جودة، و5 عامل مكواة، و6 عامل خياطة، و4 مساعدين خياطة".



كما أن وظائف مديرية العمل بالقليوبية متوافرة أيضا بمديرية العمل ببنها مجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالقليوبية في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع، ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.