تنظيم قافلة طبية بمدينة كفر شكر بالقليوبية

واصلت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، أعمال تنظيم القافلة الطبية المجانية التى تنظمها بقرية كفر على شرف الدين بمركز كفر شكر لليوم الثاني على التوالى، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.



تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية..

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أن القافلة جاءت في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.



وتضم القافلة معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.