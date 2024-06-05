عرب جهينة يتأهل لدور الـ 8 في دورى القليوبية

أقيمت فعاليات المباريات الختامية لدور المجموعات لدورى القليوبية لمراكز شباب القرى لكرة القدم “كأس المحافظ سابقا” في نسخته الـ 31 ، بمشاركة 16 فريق من مراكز الشباب.

جاء ذلك برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اشراف الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة.

فوز فريق عرب جهينه على فريق حلابة ١/صفر

وأسفرت نتيجة الفعاليات المباريات اليوم على ملعب قليوب، انتهت بفوز فريق عرب جهينه على فريق حلابة ١/صفر ، والنتيجه المباراة بين فريق ميت نما وفريق مشتهر معلقه نظرا لتقديم احتجاج من فريق مشتهر ، اما المباريات على ملعب قها انتهت المباريات بفوز فريق شبرا شهاب على فريق المنايل 3/ 1 ورغم هزيمة فريق مركز شباب المنايل من فريق شبرا شهاب 3/ 1 الا انه تاهل لدور الثمانية كاول المجموعة، وفوز فريق طحلة على فريق سندنهور 4/ 2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1/ 1 ،حيث يهدف الدوري إلى اكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم ، وتحفيز الرياضيين على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى أفضل.

مراكز شباب القرى فى نسخته الـ 31

الجدير بالذكر ان دورى القليوبية فى كرة القدم لمراكز شباب القرى فى نسخته 31 ، بدات منذ عام ١٩٩٢ ، تقام لشباب محافظة القليوبية كبديل لاشتراك مراكز الشباب فى انشطة اتحاد كرة القدم وترشيد للانفاق حتى تتمكن المراكز من اداء رسالتها لخدمة النشئ والشباب ، و يبدا الدورى بالمرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية بنظام دورى من دور واحد ويتم تصعيد الفائز بالمركز الأول والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية إلى المرحلة الثانية الذي تقام مبارياته بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد الفائز بالدوري.