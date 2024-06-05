بأسلوب الخطف.. حبس شخصين سرقا هواتف محمولة من المواطنين في الوايلي

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بسرقة هواتف محمولة من المواطنين أثناء سيرهم بمنطقة الوايلي.

البداية عندما، وردت معلومات لقسم شرطة الوايلي بتواجد عاطلين بدائرة القسم وأنهما وراء العديد من وقائع سرقة الهواتف المحمولة .

علي الفور تم توجيه مأمورية التي نجحت في ضبط عاطلين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة .

وأقرا بارتكابهما عدد 11 واقعة سرقة، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة اخرى استقبل مستشفى ساقلتة المركزي طالب في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالحوض من الناحية اليسرى تعدى عليه نجل عمه بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات على منزل آل إليهما بالميراث وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة ساقلتة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عبد الرحمن . ح . ل . م" 18 سنة طالب مصاباً بطلق ناري بالحوض من الناحية اليسرى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي يقيم بدائرة المركز.