هدى سلطان.. 20 صورة نادرة لزوجة ملك الترسو

هدى سلطان، لم يختلف على حبها أحد فكانت فنانة موهوبة أثبتت بجدارتها وعشقها للفن أنها من كبار فنانات مصر، حتى أن ذهبت لخالقها بعد معاناة مع مرض السرطان وذلك في يوم 5 يونيو من عام 2006 أي بعد رحيل ابنتها بـ50 يومًا.

هي الشقيقة الثانية بعد هند علام للممثل والمطرب والملحن الموسيقار محمد فوزي الذي أنتج العديد من أفلام السينما المصرية إلى جانب تلحين المئات من الأغاني التي قام بتأدية العشرات منها هو نفسه.

استطاع شقيقها الأكبر محمد فوزي أن يفرض رأيه على والده المحافظ ليعمل في الفن والذي لم يعترف بابنه حتى حقّق نجاحاً فنياً كبيراً، وهذا شكّل دعماً قوياً لشقيقته الأولى والثانية لدخول عالم الفن بدعم منه مع بعض التحفظ، وهذا مهّد لانطلاقة هدى سلطان المولودة في عام 1925 لتعلن ولادتها الفنية في عام 1950 مع فيلم “ست الحُسن"، ولكنها دفعت ثمن هذا النجاح عندما طلقها أول أزواجها محمد نجيب بسبب الغيرة إثر اشتهارها في عالم الفن بعد أن أنجبت كبرى بناتها نبيلة، ثم تزوجت المنتج والموزع السينمائي فؤاد الجزايرلي وفشل زواجها للسبب نفسه. تزوجت بعده فؤاد الأطرش شقيق فريد وأسمهان الأطرش، ثم فريد شوقي الذي أنجبت منه ابنتيها ناهد ومها وعاشت معه 15 عاماً، ثم تزوجت بعده المخرج المسرحي حسن عبد السلام.

أعمال الفنانة هدى سلطان

ومن أشهر أفلامها "امرأة في الطريق" الذي نالت على دورها فيه الكثير من الجوائز، إلى جانب أفلام "نساء محرمات" للمخرج محمود ذو الفقار والسكرية للمخرج حسن الإمام عن رواية نجيب محفوظ بالاسم نفسه و"جعلوني مجرما" للمخرج عاطف سالم وفتوات الحسينية، وكهرمان (1958).

ومثّلت كذلك في "الاختيار" و"وداعا بونابرت" و"عودة الابن الضال" مع المخرج يوسف شاهين، وكان آخر دور سينمائي ظهرت فيه بعد 20 عاماً من انقطاعها عن التمثيل السينمائي في فيلم "من نظرة عين" مع الفنانة منى زكي كضيفة شرف.

كما أدت العديد من الأدوار في الدراما التلفزيونية من أهمها "زينب والعرش" و"قبل الضياع" و”أرابيسك”و"زيزينيا”و”الليل وآخره”و”الوتد”و”ليالي الحلمية”و”رد قلبي”و”زي القمر”و”للثروة حسابات أخرى"، وكان آخر مسلسلاتها “سلالة عابد المنشاوي"، "لا يا بنتي العزيزة."

وعلى خشبة المسرح قدمت الفنانة الراحلة الكثير من المسرحيات كان من أبرزها "وداد الغازية"و"الحرافيش"و"الملاك الأزرق"و"بمبة كشر”و”معقول؟ لا معقول”و”سيد درويش".

وفاتها

توفيت هدى سلطان بمرض السرطان يوم الإثنين 5 من شهر يونيو عام 2006 بمستشفى دار الفؤاد في مصر، عن عمر يناهز 81 عاماً بعد معاناة مع السرطان وذلك عقب وفاة ابنتها مها فريد شوقي بحوالي 50 يوماً.

صور نادرة للفنانة الراحلة هدى سلطان