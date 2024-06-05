فتوح يكشف موقفه من خوض لقاء الأهلي المرتقب "هربط رجلي"

تحدث أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك عن تفاصيل إصابته الأخيرة ومدة غيابه عن الملاعب، مشيرًا إلى أنه يحتاج من أسبوعين لثلاثة.

وتعرض أحمد فتوح لإصابة قوية خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الحالي، حيث تم استبعاده من المنتخب بسبب الإصابة واستدعاء عمر كمال عبد الواحد بدلًا منه.



وقال فتوح خلال تصريحات عبر برنامج “الهدف” المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: “غيابي سيكون من أسبوعين لثلاثة أسابيع، ولن ألحق بمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة”.

وأضاف: «لو مباراة الأهلي هتكون يوم 25 هربط رجلي وهكون متواجد».

وأتم فتوح: "لاعبو المنتخب مركزين بشكل كبير، وانضمام محمد صلاح جعل اللاعبين يركزوا بشكل أكبر وأنا متفائل بأننا سنفوز في المباراتين".

وأختتم فتوح: "الأجواء في المعسكر جيدة جدا بالطبع، المباراتين صعبين بالتأكيد ولا يوجد استسهال لأي فريق، لأن الفريقين بهم لاعبين محترفين".

