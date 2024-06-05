وفد من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني يصل القاهرة

بناء على دعوة مصرية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، أن وفد من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني وصل القاهرة بناء على دعوة مصرية لاستعراض الأوضاع الفلسطينية الحالية خاصة ما يتعلق بقطاع غزة.

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن وفداً من قيادة الجبهة، برئاسة نائب الأمين العام الرفيق جميل مزهر يرافقه أعضاء من المكتب السياسي، قد وصل الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وتأتي زيارة وفد قيادة الجبهة بناءً على دعوة رسمية مصرية، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لوقف العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على مواصلة العمل لتحقيق مطالب الشعب الفلسطينى بوقف حرب الإبادة، ورفع الحصار، وتحقيق الإغاثة والإعمار العاجل لقطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، آملة أن تكلل الجهود بما يحقق تطلعات شعبنا ويخدم حقوقه المشروعة وقضيته العادلة.