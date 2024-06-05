نائب رئيس سبورتنج: مركز إعداد براعم السباحة يستعد لإنتاج أبطال المستقبل

قال ممدوح حسنى نائب رئيس نادى سبورتنج “ ان مركز اعداد براعم السباحة بالنادى أصبح قادر على تقديم سباحين وأبطال بالمستقبل القريب ” مشيرا الى تخرج السباحين من مدرسة السباحة وتم اختيار البراعم

وتابع بأن النادى نظم لقاء لجميع البراعم وتكريمهم وسط اسرهم من أجل تشجيعهم ولتدعيم روح الانتماء لديهم خاصة فى هذا السن المبكر سواء اولاد او بنات

وشدد حسنى على ضرورة الالتزام بمواعيد التمرين والانصات جيدا للمدربين مشيرا الى ان من يتعلم السباحة ولم يصبح بطل فهو حصل على مكسب كبير بالالتزام بالمواعيد والحفاظ على الصحة وهو ما يؤثر فى تكوين الشخصية القادرة على القيادة فى المستقبل

وأختتم نائب رئيس نادى سبورتنج حديثه بأن مجلس ادارة النادى يسعى جاهدا لتوفير مناخ رياضى جيد بمختلف اللعبات متخذا من فريق كرة اليد والجولف مثال بتحقيق الاول بطولة كأس مصر والثانى بطولة الدورى للعام الرابع على التوالي ولاسيما ابطال سبورتنج العالميين مثل نور الشربينى وزياد السيسى بالاضافة الى الطفرة التى حققها فريق كرة القدم بالصعود الى دورى المحترفين المؤهل للممتاز