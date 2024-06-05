محافظ جنوب سيناء يتابع مع المجموعة الاقتصادية عددا من الموضوعات المالية الهامة

تابع اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء عددا من الموضوعات المالية الهامة، نسب التنفيذ للمشروعات وذلك في اطار المتابعة الميدانية والمالية المستمرة وبمناسبة انتهاء العام المالي وذلك بمناسبة انتهاء العام المالي 2023/ 2024.

اجتماع المجموعة الاقتصادية..

وذلك خلال ترأسه اجتماع المجموعة الاقتصادية بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد،واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي ، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، مدير المديرية المالية، ومدير الشؤون المالية ، والشؤون القانونية والاستثمار ، والحسابات ، والموارد البشرية، والمعنيين.