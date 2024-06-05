الأربعاء 05 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يتابع مع المجموعة الاقتصادية عددا من الموضوعات المالية الهامة

بوابة الوفد الإلكترونية

تابع اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء عددا من الموضوعات المالية الهامة، نسب التنفيذ للمشروعات وذلك في اطار المتابعة الميدانية والمالية المستمرة وبمناسبة انتهاء العام المالي وذلك بمناسبة انتهاء العام المالي 2023/ 2024.

 اجتماع المجموعة الاقتصادية..

وذلك خلال ترأسه اجتماع المجموعة الاقتصادية بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد،واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي ، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، مدير المديرية المالية، ومدير الشؤون المالية ، والشؤون القانونية والاستثمار ، والحسابات ، والموارد البشرية، والمعنيين.

 

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