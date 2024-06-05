الزمالك يقدم عرضاً جديداً لخالد بوطيب.. وإنقلاب في ملف الصالات

كشف عمرو أدهم عضو مجلس الإداره عن تقديم النادى عرضا جديدا لمحامي اللاعب المغربى خالد بوطيب لإنهاء أزمة مستحقاته الماليه التى تبلغ ٢ مليون و٤٠٠ ألف يورو وتسببت فى إيقاف القيد.

ويتضمن العرض الجديد حصول اللاعب على مبلغ مليون دولار دفعه واحده على أن يتم تقسيط باقى المبلغ على دفعتين.

وينتظر مجلس الإداره الحصول على مكافآه الفوز ببطولة الكونفدراليه لتسديد مستحقات البرتغالى باتشيكو وكذلك روى أجواش مساعد جيسفالدو فيريرا بهدف إنهاء جميع المشاكل المعلقه التى أوقعت النادى فى أزمة القيد.

إنقلاب في ملف الصالات بالزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد جلسه وديه خلال الساعات المقبله لبحث أزمة ملف ألعاب الصالات بعد الغضب الجماهيرى الكبير بعد خسارة فريق اليد كأس مصر أمام سبورتنج ليخرج صفر بطولات هذا الموسم ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرارات حاسمه بالاستغناء عن بعض اللاعبين وتجديد دماء الفريق.

من ناحيه أخرى أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، تجديد عقد أحمد يوسف عفيفي، قائد الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

ووقع أحمد يوسف عفيفي على عقود تجديده على بياض، خلال الجلسة التي جمعته مع رامي نصوحي ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأعلن المجلس في وقت سابق التعاقد مع البرازيلي كارلوس شوانكي، لتدريب الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، بداية من الموسم الجديد.



