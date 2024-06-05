محافظ جنوب سيناء يفتتح شاطئ ومطعم سياحي بشرم الشيخ

افتتح اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، شاطئ ومطعم سياحي "مارلين و كافيار " بمنطقة شرم الميه علي خليج العقبة بمدينة شرم الشيخ.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، والعميد عماد فكري، نائب رئيس مدينة شرم الشيخ وكان في استقباله سمير رزيق، وسميح رزيق، مالكي المطعم، وعادل فتحي مدير العلاقات العامة بالمجموعة، ولفيف من العاملين به .

افتتاح شاطئ ومطعم سياحي بمنطقة شرم الميه بشرم الشيخ كإضافة جديدة يطلبها الزائرين..

وحرص المحافظ خلال التفقد استطلاع رأي رواد المطعم من الجنسيات المختلفة، والذين قدموا الشكر لمحافظ جنوب سيناء، علي جهوده في رفع مستوى المدينة وتوفير أنواع مختلفة من المشروعات السياحية والمطاعم السياحية وخاصة التي تطل علي البحر حيث الطعام الشهي والتمتع بمنظر البحر الخلاب والجبال واضاءات المدينة الساحرة ومشاهدة مآذن مسجد الصحابة من مكان واحد للتشارك كافة انواع متعة النظر مع متعة الطعام.

وأشار محافظ جنوب سيناء ان هذه النوعية من المطاعم السياحية كان مطلبا لزوار المحافظة يعتبر إضافة هامة في هذا المجال، وأثنى المحافظ علي استخدام المواد الطبيعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة.