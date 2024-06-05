"سيتم طردي" الأمير هاري يقلق من عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة

أثارت اعترافات الأمير هاري باستخدامه السابق للمخدرات مثل الكوكايين والماريجوانا والفطر السحري، ضجة كبيرة في وسائل الإعلام العالمية، ولقيت الواقعة العديد من تساؤلات حول صحة معلوماته في طلب تأشيرة الولايات المتحدة.

و أعرب الأمير هاري عن ندمه على صراحته بشأن تعاطي المخدرات، معتبرا أن هذه الاعترافات قد تسبب له "حرجًا"، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم أن إدارة بايدن تواصل دعم الأمير، إلا أن الوضع قد يتغير في حال عودة ترامب إلى الرئاسة.

واتخذت مؤسسة التراث، ومقرها واشنطن، إجراءات قانونية لفتح ملفات الهجرة الخاصة بالأمير هاري، حيث تطالب بالتحقيق فيما إذا كان قد تم تقديم معاملة خاصة للأمير عند قدومه إلى الولايات المتحدة في مارس 2020.

و تواجه دوقة ساسكس ميجان ماركل وزوجها الأمير هاري تحديات قانونية، قد تؤدي إلى طردهما من الولايات المتحدة الأمريكية.، وتعد كندا ملاذًا محتملًا للأمير هاري ولزوجته وأطفالهما في حال تم طرده من الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لتقرير لشبكة بي بي سي.

ومن جهة اخرى احتفل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، بعيد ميلاد ابنتهما ليليبت في كاليفورنيا في نهاية الأسبوع الماضى، حيث أقيم حفل عيد ميلاد في قصرهما في مونتيسيتو.

وأكدت مجلة بيبول أن دوق ودوقة ساسكس، اللذين تبلغ ابنتهما ليلي ثلاث سنوات، استضافا حفلا بعيد ميلاد ليلبيت في منزلهما الذي تبلغ تكلفته 12 مليون جنيه إسترليني، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.