الأهلي يوقع اتفاق مشروع القرن

شهد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب مساء اليوم، توقيع الاتفاق الإطاري لمشروع القرن (مدينة النادي الأهلي الرياضية) بين شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وشركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت والتي تقود تحالفًا مكونًا من 15 شركة عالمية وعربية، بهدف تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل مدينة الأهلي الرياضية، تضم المدينة الرياضية استاد النادي الأهلي الجديد بالشيخ زايد بسعة ٤٢ ألف مقعد، ومتحف النادي الأهلي، بالإضافة إلى جامعة رياضية ومدرسة وفندق ومستشفى رياضي.

‎يضم التحالف 15 شركة عالمية وعربية (شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، وشركة بالم سبورت الإماراتية، وهيلتون الدولية، والخبير العالمي ستيفن ويبرينك، وشركة الإسكندرية للخدمات الطبية، وشركة محرم باخوم للاستشارات الهندسية، وشركة أبناء سيناء للتشييد والبناء، والشركة المصرية للإنشاءات، وديستانس ستوديو للاستشارات، ومجموعة الاستشارات الهندسية، ومجموعة تروجان للمقاولات العامة الإماراتية، وشركة بوجيرتمان، وشركة كابيتال بلو للتسويق).