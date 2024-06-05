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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق: الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو مفتاح التأهل للمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد حمادة طلبة، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن فوز الفراعنة على بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 هي مفتاح التأهل للمونديال.

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وقال حمادة طلبة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر أمام مباراتين في غاية القوة، سنواجه منتخب قوي هو بوركينا فاسو، صاحب الباع الكبير".
وأضاف: "المنتخب كان يؤدي بشكل جيد في الفترة الماضية، ونتمنى التركيز في الفترة القادمة، في ظل عودة محمد صلاح وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو".
وتابع: "لدينا لاعبين على قدر المسئولية، تصفيات كأس العالم 2026 أصبحت سهلة، وإذا نجحنا في الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو سنتأهل للمونديال بنسبة كبيرة".
وأكمل: "عمر كمال عبد الواحد كان يستحق التواجد في معسكر منتخب مصر منذ البداية، فهو يقدم كل ما لديه في الملعب، وينجح في تسجيل وصناعة الأهداف مع الأهلي".
وأتم حمادة طلبة تصريحاته قائلًا: "هي فرصة لعمر كمال عبد الواحد لإعادة العلاقة الجيدة بينه وبين حسام حسن، الظروف الآن في مصلحته، وهو لاعب على قدر المسئولية".

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