برلماني: مصر لديها تحديات منذ أكثر من 13 عام ونحمد الله على صمودنا

علق النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، على تقديم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، استقالة حكومته للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تكليفه بتشكيل أخرى جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.



ونوه “درويش”، خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن الدولة المصرية لديها تحديات منذ أكثر من 13 عام، ونحمد الله على صمودنا وقوفنا حتى الآن بشكل متواصل، ولا أحد ينكر سلبيات الحكومة السابقة، ولكن علينا ان نقول الحقيقة وليس قول ما يعجب الناس ، متابعا اننا ندفع ثمن موقفنا المشرف مع القضية الفلسطينية.

واختتم النائب عمرو درويش مقدما الشكر للحكومة السابقة رغم الانتقاد فهي حكومة وطنية.