 غزل المحلة يفاوض موتيابا والزمالك يترك القرار للمدير الفني

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك عروض شفهية لاستعارة الأوغندي موتيابا لاعب فريق الزمالك، خلال منافسات الموسم المقبل.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أبرز المهتمين بضم موتيابا، نادي غزل المحلة، والنادي يترك القرار للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، لحسم مصيره".

وأضاف: "الزمالك يمنح الأولوية في الإعاراة لنادي غزل المحلة بسبب العلاقة المميزة مع أحمد عيد المدير الفني الذي يطلب أيضا استعارة محمد عاطف وعمار ياسر حال موافقة النادي".