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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

 غزل المحلة يفاوض موتيابا والزمالك يترك القرار للمدير الفني

موتيابا
موتيابا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك عروض شفهية لاستعارة الأوغندي موتيابا لاعب فريق الزمالك، خلال منافسات الموسم المقبل.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أبرز المهتمين بضم موتيابا، نادي غزل المحلة، والنادي يترك القرار للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، لحسم مصيره".

وأضاف: "الزمالك يمنح الأولوية في الإعاراة لنادي غزل المحلة بسبب العلاقة المميزة مع أحمد عيد المدير الفني الذي يطلب أيضا استعارة محمد عاطف وعمار ياسر حال موافقة النادي".

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