وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تدشين مشروع القرن بالنادي الأهلي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل تدشين مشروع القرن بالنادي الأهلي، والذي يضم مدينة رياضية متكاملة تشتمل علي استاد وفندق ومدرسة وجامعة ومستشفى ومتحف للأهلى، والذي أقيم في فرع النادي بالشيخ زايد، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية ورموز النادي الأهلي.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:" إنه اعتاد على حضور افتتاحات وتدشين مشروعات إنشائية للنادي الأهلي، والتي كان من بينها وضع حجر الأساس لفرع الأهلي في التجمع الخامس، والذي تم افتتاحه بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، إلى جانب العديد من المناسبات المتعددة داخل النادي".

وأضاف"صبحي": "دائماً ما يكون هناك حدث تنموي جديد داخل الأهلي يتناسب مع رؤية الدولة المصرية في الإنجازات والتطوير"، مؤكداً على أن المشروع يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والتي تولي اهتماماً كبيراً بملف التطوير والاستثمار في قطاع الرياضية بشكل عام.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في الرياضة، وتم إطلاق العنان للمؤسسات والأندية من خلال قانون الرياضة لإنشاء شركات، وهو ما تحقق داخل الأهلي من خلال وجود شركات متعددة من بينها شركة الأهلي للمنشآت.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الطفرة الكبيرة في المنشآت داخل مصر ومنها المدينة الأولمبية العالمية والتي تضم كافة أنواع النشاط الرياضي.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته: "نبارك بشدة للنادي الأهلي هذا الحدث وندعم عملية التطوير في كافة الأندية المصرية".





