سجن شخصين في السنغال لانتقادهما رئيس الوزراء بشأن حقوق الميم

قضت محكمة سنغالية بسجن رجلين بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بعد أن اتهموا عثمان سونكو، رئيس الوزراء الجديد للبلاد، بالتسامح مع المثلية الجنسية.

عثمان سونكو رئيس الوزراء الجديد

وحكم على الناشط باه دياكاتي والإمام الشيخ أحمد تيديان نداو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 100 ألف فرنك أفريقي (165 دولارا، 130 جنيها إسترلينيا) لكل منهما.

وقد أغضبهم أن سونكو سمح لسياسي فرنسي زائر بالتعبير عن دعمه لزواج المثليين.

وتحظر الأفعال الجنسية المثلية في الدولة ذات الأغلبية المسلمة الواقعة في غرب أفريقيا ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وألقي القبض على الناشط السياسي والداعية قبل أسبوعين بعد نشرهما شريط فيديو يهاجمان فيه سونكو لمنحه منبرا للسياسي الفرنسي اليساري المتطرف جان لوك ميلانشون.

وأدلى ميلانشون برأيه حول زواج المثليين في منتدى طلابي في العاصمة داكار في منتصف مايو.

وبحسب ما ورد أثارت تعليقاته صيحات الاستهجان من الجمهور في جامعة الشيخ أنتا ديوب.

حقوق المثليين

وردا على ذلك، قال سونكو إن الدول الغربية يجب أن تظهر ضبط النفس في المسائل الاجتماعية مثل حقوق المثليين لأنها قد "تؤدي إلى مشاعر معادية للغرب".

وقال رئيس الوزراء إن السنغال ستواصل إدارة القضايا المتعلقة بالمثلية الجنسية وفقا لمعاييرها الاجتماعية والثقافية.

ونقل عنه قوله إن المثلية الجنسية "غير مقبولة، ولكن يتم التسامح معها" في السنغال.

وعين سونكو، وهو زعيم معارض سابق، رئيسا للوزراء في أبريل نيسان بعد حليفه.

وأطلق سراحهم من السجن قبل وقت قصير من التصويت في عفو يهدف إلى تهدئة أشهر من الاضطرابات السياسية بعد أن حاول الرئيس المنتهية ولايته تأجيل الانتخابات.

وقام الاثنان بحملتهما الانتخابية على وعد بتغيير جذري مع أجندة أفريقية وقومية ، ووعدا بإعادة ضبط علاقة السنغال مع فرنسا ، القوة الاستعمارية السابقة للبلاد.

أصدر رئيس السنغال الجديد باسيرو ديوماي، في الساعات الأولي من اليوم الأربعاء، قرارًا بتعين عثمان سونكو زعيم المعارضة رئيسًا للوزراء، عقب أدائه اليمين الدستورية.

كان من المتوقع أن يتولي الزعيم المعارض عثمان سونكو، منصبًا مهمة فى الحكومة، لأنه رفيق الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي، في السجن والعمل السياسي والنضال وفي الوظيفة الحكومية.

من هوعثمان سونكو؟

“الرجل النظيف”..تحول الشاب الأربعين بايقونة سياسية نظرًا للوقوفه ضد الفساد، والاختلاس المالية المنتشرة في عدة مؤسسات.

عثمان سونكو، سياسي سنغالي معارض من مواليد عام 1974، يسانده الأجيال الشابة والأوساط المهمشة، لقب بـ"الرجل النظيف"، لمحاربة ضد الفساد والاختلاس الأموال العامة.

في يونيو 2023..استعرضت “بوابة الوفد” إنفواجراف عن عثمان سونكو الشاب السنغالي الذى أشعل الشارع.