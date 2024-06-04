جددي سفرتك وحضري شرائح اللحم بالعسل

شرائح اللحم بالعسل من الوصفات الشهية التي يمكنك إعدادها على سفرة الغذاء، فتتميز بمذاق طيب يحبه الجميع، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها على خطى المطاعم.

شرائح اللحم بالعسل

طريقة عمل شرائح اللحم بالعسل

المقادير

- اللحم : 5 شرائح

- الفلفل الأحمر : 3 حبات (طازج)

- فلفل أخضر حار : 1 حبة

- العسل : ربع كوب (أبيض)

- الخل الأبيض : ربع كوب

- الماء : ربع كوب

- الثوم : فص

- طماطم : 3 حبات

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- بقدونس : ربع كوب (طازج)

طريقة التحضير

لتحضير التتبيلة:

في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي الفلفل الأحمر، والفلفل الأخضر الحار، والعسل الأبيض، والخل الأبيض، والماء، والثوم، والطماطم، الملح.

اخلطي المكونات جيداً حتى تصبح ناعمة القوام.

في وعاء عميق، ضعي شرائح اللحم، ثم صبّي مزيج التتبيلة فوقها وقلبيها حتى تتغطى بالكامل.

غطّي الوعاء بالنايلون، واتركيه لحوالي 60 دقيقة.

ادهني صينية فرن بالزيت، ثم رصّي شرائح اللحم المُتبّلة في الصينية.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي ساعة ونصف حتى تمام نضج اللحم.

ضعي اللحم بالعسل في طبق التقديم، وزينيه بالبقدونس المفروم، ثم قدميه ساخناً.

فوائد تناول العسل

مصدر للطاقة للكبار والصغار

يعتبر العسل مادة غذائية عالية القيمة ويستخدم كغذاء للأطفال والكبار، وهو المادة المحلية الوحيدة التي ليست من صنع الإنسان واستهلاكها كغذاء لا يحتاج إلى تكرير، ويمكن حفظ العسل مطولًا عند تخزينه بالشكل الصحيح.

ويقوم العسل بتعويض السكريات المستهلكة بسبب المجهود الجسمي أو الذهني الذي يقوم به الشخص، كما وقد يستخدم في علاج حالات نقصان الوزن والنحافة.

مضاد للجراثيم والميكروبات

العسل يشبه المضادات الحيوية حيث أن له القدرة على قتل العديد من الميكروبات، والفيروسات والفطريات، كما ويتفاعل مع خلايا في الجسم لإفراز مواد مطهرة تقلل من الالتهابات والتسممات.

الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي

على عكس السكريات المكررة والبسيطة مثل؛ السكروز، لا يتخمر العسل في المعدة حيث أنه لا يمكث طويلًا إذ أنه سريع الهضم، وبهذا لا يشكل أي خطر لغزو جرثومي، ويمر مباشرة من الأمعاء الدقيقة إلى مجرى الدم دون أن يسبب أي تهيج في الجهاز الهضمي لدينا كما يفعل السكروز.

خفض مستوى الدهنيات في الجسم

يساهم العسل كونه بديلًا للمحليات المكررة والمصنعة في الوقاية من العديد من: مشاكل السمنة، وأمراض القلب وتصلبات الشرايين، حيث وجد أن له دور في تقليل نسبة الكوليستيرول والدهنيات في الدم.

علاج السعال والتهاب الحلق

يعمل العسل على تثبيط السعال المستمر على نحو فعال مشابه لدواء ديكستروميثورفان المضاد للسعال. كما يساعد في قتل البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق والجهاز التنفسي العلوي.

تعد فعالية العسل في تهدئة السعال أحد أبرز فوائد العسل للأطفال على وجه الخصوص، حيث يمكن استخدامه كبديل عن أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية وتجنب الآثار الجانبية المحتملة لها. كما قد يساهم العسل في تحسين جودة النوم للأطفال الذين يعانون من السعال.

لكن يجب عدم استخدام العسل للأطفال أصغر من عمر السنة، إذ قد يسبب لهم التسمم الغذائي أو إصابتهم بأحد أنواع البكتيريا التي يحتويها والتي لا يستطيع الجسم بعد مقاومتها، وتسمى كلوستريديوم بوتولينوم.