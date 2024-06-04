تجنبوا التعرض لأشعة الشمس المباشرة.. تحذيرات من طقس الأربعاء

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء غدًا الأربعاء، وسيكون حارًا على السواحل الشمالية، معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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ومن المتوقع أن يكون هناك ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا الأربعاء، تتمثل الأولى في استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حتى يوم الجمعة المقبل، والذي يعد ذروة الموجة الحارة الحالية، إذ تصل العظمى في القاهرة إلى 40 درجة مئوية.

ومن المتوقع أيضًا، أن يكون هناك نشاط في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وذلك حسب بيان الأرصاد الجوية.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت المواطنين عند الخروج من المنزل بضرورة التجنب للتعرض لأشعة الشمس المباشرة، كما وجهت نصيحتها بضرورة تناول السوائل، خلال فترة النهار وارتفاع درجات الحرارة.