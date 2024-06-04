عايدة رياض عن محمود عبد العزيز: كوميديان فريد من نوعه ومصر ولادة

قالت الفنانة عايدة رياض، عن علاقتها بالفنان محمود عبد العزيز، وذلك فى ذكرى ميلاده التي تحل اليوم: "محمود عبد العزيز فنان عظيم، وتاريخ ورمز مصر ومصر دايما ولادة، وهو ساحر، دراما تلاقيه رومانسى تلاقيه".

وأضافت عايدة رياض، خلال مداخلة لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc: محمود عبد العزيز كوميديان فريد من نوعه، وخفيف الدم وكاريزما عالية، وهو إنسان بشكل غير عادى بمعنى الكلمة، ودائما ينظر للكومبارس المتكلم، ويساعده".

وتابعت عايدة رياض، محمود عبد العزيز، إنسان بسيط وروحه حلوة، ولما تشوفيه تحسى إنك تعرفيه من زمان".

وكانت قالت الفنانة عايدة رياض إنها تعرضت لصدمتين الأولي كانت إصابتها بالسرطان والثانية إصابة أخوها غالب بسرطان الدم، وأجرى عملية زرع نخاع، مؤكدة: "كنت ملازماه أثناء فترة مرضه، وتم شفاؤه ووقف على رجليه، ومنذ ثلاث سنوات عاد له المرض وتوفى.

وأضافت عايدة رياض، خلال الجزء الثانى من لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: أنا بربى بنته وأبوها الله يرحمه كان روحه فيها وكان حاسس إنه هيموت".

وتابعت عايدة رياض: الفن أخدني من التعليم وتركته فى أولى جامعة، ولست نادمة على أفلام المقاولات، والأدوار الجرئية اللى عملتها لست نادمة عليها، وكنت بعمل كل حاجة فى وقتها، وأنا مبسوطة وبحب شغلى.

وكانت كشفت الفنانة عايدة رياض إن فيلم "اللعب من الكبار" مع النجم الكبير عادل إمام والأستاذ وحيد حامد والمخرج شريف عرفة من الأعمال التي تعتز بها.

وأضافت عايدة رياض، خلال الجزء الثانى من لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: "كنت بعمل مشهد وإحنا بنضرب بعض أنا والأستاذ عادل إمام، وكان مشهد ماستر سين، وكان الأستاذ شريف عرفة بيعمل البروفة زى المشهد بالظبط، وأستاذ عادل قال لى انتى تضربى على الهوا، وأول ما بدأنا المشهد لاقيته بيضرب بجد وأنا رياضية، فضربته بجد أنا كمان ونطيت ضربته بالدماغ، وكان من أجمل مشاهد الفيلم".

عايدة رياض وعادل إمام

وتابع: "الأستاذ عادل إمام ساعدنى كتير وهو فنان رائع، ومن أروع المشاهد أيضا مشهد العربية لما الأستاذ عادل طلع فوق سقف العربية". وأضافت أنها فى نفس العام عملت فيلم "الكيت كات" مع الأستاذ محمود عبد العزيز والأستاذ دواد عبد السيد، والناس بتعتبر إنه فيلم إغراء وفيه بوس، والأستاذ داود عبد السيد لما كلمنى علشان يشرح لى أبعاد قصة الفيلم، قال لى انتى فى الفيلم ده عاوزك تتعاملى مع شريف منير على إنه حب حياتك، وهو مخرج واقعى جداً.



وكانت قالت الفنانة عايدة رياض إنها لم تندم على الأدوار الجريئة التي قدمتها خلال مشوارها الفني، معلقة: “بفرح أوي لما يجيلي دور رقاصة، لأني أتمنى أكون زي الفنانة نعيمة عاكف وتحية كاريوكا.

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لم أندم على أفلام المقاولات

وأضافت عايدة رياض، خلال لقاء ببرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه "لم أندم على أفلام المقاولات التي قمت بها، مؤكدة أنه ندمت على مجاملة ناس كتير وهما مجاملونيش".

عايدة رياض

وأكدت الفنانة عايدة رياض أنها تركت الجامعة بعد السنة الأولى، لأنها كانت تقوم بأعمال فنية، معقبة: "أنا بحب عملي جدا، وشغلي كان واخدني".

وكشفت الفنانة عايدة رياض عن أسرار في حياتها وعلاقتها بزوجها الفنان لراحل محرم فؤاد، جعلتها تتصدر التريند ومواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلًا كبيرًا بعد التصريحات التي قالتها خلال استضافت الإعلامي عمرو الليثي لها.

وتحدثت عايدة رياض خلال لقائها كضيفة لبرنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي الشهير عمرو الليثي، عن بداية شرارة الحب بينها وبين محرم فؤاد والتي انتهت إلى الزواج.

قصة حب فاشلة استمرت 7 سنوات

ومرت عايدة رياض بالعديد من الظروف الظالمة، كان أقساها قصة حب استمرت 7 سنوات نجم عنها جرح عميق، وحاولت بعدها التعافى بشتى الطرق.

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قالت عايدة رياض :" بعد تجربة حب فاشلة بسبب اختلاف الأديان، وكنت بعمل عرض فى مسرح عبد الوهاب فى الإسكندرية، محرم فؤاد وعمر خورشيد كانوا هناك وشافونى وأنا بعمل البمبوطية، وراح فى الاستراحة قال لمدير المسرح، وقاله هاتلي البنت دى، ورحت سلمت عليه و قالى يا عايدة أنا عاوزك تقدمينى فى حلقة بكرة فى المسرح هنا، وهنجيب بنت تانى معاكى، وتانى يوم جه عمر خورشيد طلب منى إنى أقدمه، فلقيت محرم نده عليا قال لى عايدة ملكيش دعوة بعمر انتى هتقدمينى أنا، ومدير المسرح قال لى ده معجب بيكى جدًا، وعزمنا فى سان جيوفانى أنا وزميلتي".

عايدة رياض

وأضافت :" وبعدها بأسبوع كنت بعمل عرض فى مسرح البالون كلمني في التليفون وطلب يعزمنى على الغداء، مكنتش متخيله إنه معجب بيا وعاوز يتجوزنى وأقول إزاى ده محرم فؤاد، ولحد ما جالى المسرح وقال لى أنا معجب بيكى وعاوز أتجوزك وطلبت منه مهلة علشان أكلم بابا آخد رأيه".

تحدثت عايدة رياض عن سر من أسرار ارتباطها بالمطرب محرم فؤاد، كاشفة بأنها تعرضت للضرب منه بسبب الغيرة الشديدة عليها، حيث قالت :" كنت في لندن أنا وهو أثناء الخطوبة، وأخدت علقة سخنة منه بسبب الولد اللي كنت بحبه، بعت حد من أصحابه فى لندن، كان ساعتها داخل الجيش ومينفعش يسافر، بعت لى حد من أصدقائه، وبعت خطاب على السفارة فى لندن على إنه أخويا، وكلمني من تليفون صديق وطلب مني أرجعله، محرم سمع المكالمة واتجنن وضربنى أمام صديقه اللبناني".