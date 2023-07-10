عايدة رياض تبكي على الهواء..عانيت من السرطان وشعري سقط بسبب الكيماوي (فيديو)

كشفت الفنانة عايدة رياض، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان في المثانة، مؤكدة أنها مرت بمرحلة صعبة خلال فترة مرضها.

ودخلت عايدة رياض خلال خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة” مساء اليوم في نوبة بكاء خلال حديثها عن فترة مرضها، قائلة “ ذهبت لأحد الأطباء المشهورين لعلاج الأورام، وهو كان يعرف بكل ما مررت به وعمل على علاجي، ولكنها كانت مرحلة صعبة"

الطبيب المعالج طلب منها ارتداء باروكة حتى لا يظهر سقوط شعرها

وأوضحت عايدة رياض، أنه حتى خلال فترة مرضها، شاركت بعمل مسلسل مع الفنانة “مي عز الدين”، ولكن قبل البدء في تصوير المسلسل، طلب منها الطبيب المعالج ارتداء باروكة حتى لا يظهر سقوط شعرها نتيجة العلاج بالكيماوي الذي كانت تتلقاه"

وتابعت الفنانة عايدة رياض: " بعد جلسلات الكيماوي قمت بعمل مسح ذري، واكتشفت أني شفيت من مرض السرطان، ونجحت في تخطي المحنة"

وكشفت الفنانة عايدة رياض عن أسرار في حياتها وعلاقتها بزوجها الفنان لراحل محرم فؤاد، جعلتها تتصدر التريند ومواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلًا كبيرًا بعد التصريحات التي قالتها خلال استضافت الإعلامي عمرو الليثي لها.

تحدثت عايدة رياض خلال لقائها كضيفة لبرنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي الشهير عمرو الليثي، مساء أمس الأحد، عن بداية شرارة الحب بينها وبين محرم فؤاد والتي انتهت إلى الزواج.

ومرت عايدة رياض بالعديد من الظروف الظالمة، كان أقساها قصة حب استمرت 7 سنوات نجم عنها جرح عميق، وحاولت بعدها التعافى بشتى الطرق.

قالت عايدة رياض :" بعد تجربة حب فاشلة بسبب اختلاف الأديان، وكنت بعمل عرض فى مسرح عبد الوهاب فى الإسكندرية، محرم فؤاد وعمر خورشيد كانوا هناك وشافونى وأنا بعمل البمبوطية، وراح فى الاستراحة قال لمدير المسرح، وقاله هاتلي البنت دى، ورحت سلمت عليه و قالى يا عايدة أنا عاوزك تقدمينى فى حلقة بكرة فى المسرح هنا، وهنجيب بنت تانى معاكى، وتانى يوم جه عمر خورشيد طلب منى إنى أقدمه، فلقيت محرم نده عليا قال لى عايدة ملكيش دعوة بعمر انتى هتقدمينى أنا، ومدير المسرح قال لى ده معجب بيكى جدًا، وعزمنا فى سان جيوفانى أنا وزميلتي".

وأضافت :" وبعدها بأسبوع كنت بعمل عرض فى مسرح البالون كلمني في التليفون وطلب يعزمنى على الغداء، مكنتش متخيله إنه معجب بيا وعاوز يتجوزنى وأقول إزاى ده محرم فؤاد، ولحد ما جالى المسرح وقال لى أنا معجب بيكى وعاوز أتجوزك وطلبت منه مهلة علشان أكلم بابا آخد رأيه".

تحدثت عايدة رياض عن سر من أسرار ارتباطها بالمطرب محرم فؤاد، كاشفة بأنها تعرضت للضرب منه بسبب الغيرة الشديدة عليها، حيث قالت :" كنت في لندن أنا وهو أثناء الخطوبة، وأخدت علقة سخنة منه بسبب الولد اللي كنت بحبه، بعت حد من أصحابه فى لندن، كان ساعتها داخل الجيش ومينفعش يسافر، بعت لى حد من أصدقائه، وبعت خطاب على السفارة فى لندن على إنه أخويا، وكلمني من تليفون صديق وطلب مني أرجعله، محرم سمع المكالمة واتجنن وضربنى أمام صديقه اللبناني".