في دقائق.. حضري القطايف بالجبنة والفستق

القطايف بالجبنة من الوصفات اللذيذة التي يمكنك إعدادها كحلوى سهلة وسريعة، مع إضافة المستكة لجعلها أشهى وألذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بخطوات سهلة في المنزل.

القطايف بالجبنة والمستكة

طريقة عمل القطايف بالجبنة والمستكة

المقادير

- السميد : ربع كوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- سكر : ربع كوب

- دقيق : كوبان

- المحلب : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- مستكة : ثمن ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الماء : 3 اكواب

- شربات : كوب (الشيرة / محضر مسبقاً)

- الجبنة البيضاء : نصف كيلو (حلوة ومصفاة من الماء ومفرومة ناعم، للحشوة)

- سكر : ملعقتان كبيرتان (للحشوة)

- مستكة : ثمن ملعقة صغيرة (مطحونة / للحشوة)

طريقة التحضير

1. في الخلاط الكهربائي اخلطي كل من الماء، البيكنج باودر، والسميد، والطحين، والمستكة، والمحلب المطحون، والسكر، واخفقي لمدة دقيقتان.

2. اسكبي الخليط في وعاء واتركيه لمدة ساعة ونصف حتى ترتاح العجينة.

3. ابدأي بصب عجينة القطايف بواسطة ملعقة عميقة في مقلاة محماه على النار.

4. انتظري لمدة دقيقة أو دقيقتان حتى يتحول لون الطبقة السفلية للعجينة إلى اللون الذهبي، وتظهر الفقاقيع على الطبقة العلوية، ثم انقلي أقراص القطايف على فوطة المطبخ وغطيها حتى تبقى طرية.

5. إحشي حبات القطايف بالجبنة البيضاء المخلوطة مع السكر والمستكة، وضعي الحبات بصينية الفرن وادهنيها بواسطة الفرشاة بالزيت، أدخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 180 لمدة تتراوح ما بين 10 – 15 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

6. اغمري حبات القطايف المشوية في القطر وقدميها ساخنة.