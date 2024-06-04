الـ شوربة من الأطباق التي لا غنى عنها على السفرة، فيبدأ الكثير بها الجميع قبل تناول باقي الأصناف، حيث تعد خفيفة على المعدة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير شوربة الخضار بالدجاج والكريمة لمذاق لذيذ وشهي.

شوربة الدجاج بالكريمة

طريقة عمل شوربة الخضار بالدجاج والكريمة

المقادير

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- دقيق: نصف كوب

- مرق دجاج : 7 اكواب

- ورق غار : 1 ورقة

- صدر الدجاج : 2 صدر (مسلوق ومقطع)

- الكريما الحامضة : نصف كوب (سائلة)

- ملح : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- خضار مشكلة : كيس (مثلجة)

طريقة التحضير

ذوبي الزبدة في مقلاة عميقة على نار متوسطة، وأضيفي إليها البصل، وغطي المقلاة، واتركيها على نار هادئة لمدة 15 دقيقة مع التقليب.

أضيفي الدقيق مع التقليب المستمر، ثم اتركي الخليط على النار لمدة دقيقتين.

أضيفي خليط الدقيق إلى مرق الدجاج مع التقليب المستمر، ثم اسكبي كيس الخضار بعد فكّه من الثلج، واتركي المرق على النار ليغلي، ثم أضيفي ورق الغار للمرقة وخففي حرارة النار واتركيه على النار لمدة 15 دقيقة.

أضيفي قطع الدجاج المسلوقة، واتركيه على النار حتى الغليان، ثم ارفعي الشوربة عن النار.

أضيفي الكريمة، والملح، والفلفل الأسود للشوربة، واسكبيها في أطباق التقديم، وزينيها بالبقدونس المفروم.