المنوفية تفوز بدوري المصالح الحكومية لكرة القدم

فاز فريق مديرية الصحة بالمنوفية، ببطولة دوري المصالح الحكومية لكرة القدم بالجمهورية، بعد تغلبه على فريق المجتمعات العمرانية بالجيزة.

أقيمت المباراة النهائية على ملعب رأس البر، وانتهى الوقت الإضافي بالتعادل بهدف لكلا الفريقين، وفاز فريق المنوفية بضربات الترجيح.

وخاض الفريق عدة مباريات مع المصالح الحكومية في بورسعيد وسوهاج والمنصورة والبحيرة، إلى أن تمكن من هزيمة فريق المجتمعات العمرانية في المباراة النهائية.

و استقبلت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، محمد عرفة المدير الإداري، والكابتن إبراهيم الصغير المدير الفني لفريق كرة القدم، وعبرت عن امتنانها وسعادتها البالغة بهذا الإنجاز الذي يعد فخرًا لمديرية الصحة بالمنوفية.