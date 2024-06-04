رئيس مياه الفيوم يناقش نسب تنفيذ مشروع خزان قصر الجبالي

- البوابة نيوز

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اجتماع بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة لمناقشة نسبة التنفيذ وسرعة نهو أعمال الاحلال والتجديد لخزان ورافع مياه قصر الجبالي.

جاء ذلك بحضور المهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات بالشركة والمهندسة أمل حماد مدير عام إدارة التنفيذ الذاتي والمهندس محمد سالم ممثلاً عن مكتب الدراسات والتصميمات العمرانية استشاري الشركة للمشروع ومهندسي الاشراف والتنفيذ ومقاول المشروع .

وخلال الاجتماع شدد "عبد الجليل" على ضرورة زيادة معدلات نسب التنفيذ ونهو كافة الأعمال بالمشروع مع الإلتزام بكافة البنود التعاقدية ومعايير الجودة والكفاءة العالية لدخول المشروع بأسرع وقت ممكن حيز الخدمة وخاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك .

وأوضح أن الخزان تم إحلاله وتجديدة لرفع قدرته التخزينية لتصبح 3000 متر مكعب بهدف زيادة ضغوط مياه الشرب بشبكات المركز لضمان حصول المواطنين على خدمات مياه الشرب بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري بمركز يوسف الصديق.

القرض الدوار..

وفى وقت سابق شاركت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى الورشة السنوية لمناقشة آليات تنفيذ توصيلات مياه الشرب والصرف الصحى الخاصة بالقرض الدوار والتى يتم تمويلها من منظمه اليونيسف وذلك بمحافظة الأقصر وبمشاركه العديد من الشركات التابعه وذلك بناء على توجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الفيوم .

تناولت الورشة الشروط والضوابط التي يتم من خلالها إختيار الأسر الأولى بالرعاية والذى يستهدفهم القرض الدوار والذى يقوم بتوصيل خدمه مياه الشرب والصرف الصحى بالتقسيط وبدون فوائد من أجل المساهمه في رفع العبء عن كاهل هذه الأسر وتوفير حق أصيل لهم يضمن لهم الحياه بجانب مناقشة سبل الدعم اللازم لتمويل العديد من التوصيلات الجديدة بجانب اعمال التدوير للمبالغ المحصلة من المشتركين واستخدامها مرة أخرى في توصيلات يستفيد منها عملاء جدد.

وفى وقت سابق صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن استمرار تنفيذ الشركة لبرنامج الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب وتطهيرها بالإضافة لتطهير سيارات نقل مياه الشرب والتي تستخدم لمد القرى والمراكز بالمياه أثناء الانقطاعات بالمناطق الجاري بها تنفيذ أعمال صيانة أو إصلاح بشبكات المياه أو تعاني من ضعف مياه خلال فترة الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك من أجل ضمان جودة وسلامة مياه الشرب.

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