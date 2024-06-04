طلاب آثار الأقصر يبدعون في تنفيذ تصاميم أثرية بمشروعات تخرجهم

محاكاة لقبة الصخرة..

افتتح الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، مشاريع التخرج الخاصة بطلاب الفرقة الرابعة بقسم ترميم الآثار بكلية الآثار، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الآثار، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر بالمستوى المتميز لمشروعات التخرج التي قدمها طلاب قسم ترميم الآثار، مؤكدًا على أهمية مشروعات التخرج التي ينفذها الطلاب تحت إشراف السادة أعضاء هيئة التدريس والتي تعكس جوانب مهمه للتدريبات العملية والمهارات التي يكتسبها الطلاب من خلال التدريب المستمر.

فيما قال الأستاذ الدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الآثار، إن مشاريع التخرج تضمن نموذج محاكاة لقبة الصخرة تضامنًا من الطلاب مع القضية الفلسطينية.

وأضاف عميد كلية الآثار، كما تضمنت مشاريع التخرج ماكيت لمعبد الأقصر وطريق الكباش الفرعوني ونموذجين لمساجد تاريخية وزخارف إسلامية على الخشب.