نقابة الصحفيين تكرم الزميل عبدالله والعبيدي

فى احتفالية كبرى

كرَّمت نقابة الصحفيين فى احتفالية كبرى، الزميل الدكتور صلاح الدين عبدالله مدير تحرير جريدة الوفد بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه المهنية «DBA» فى إدارة الأعمال من كلية التجارة وإدارة الأعمال - جامعة حلوان»، وكانت الرسالة تحمل عنوان «تقييم دور بورصة الأوراق المالية فى التعبير عن حالة الاقتصاد المصرى».

هدفت الدراسة إلى تقييم دور بورصة الأوراق المالية فى التعبير عن حالة الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى وضع تصور كامل لسوق الأوراق المالية المصرى وتاريخ البورصة المصرية، توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين معدل التضخم والقيمة السوقية للأسهم والمؤشر العام لسوق الأوراق المالية علاقة عكسية وهو الأمر الذى يتضح فى الواقع العملى، كنتيجة أن أغلب المتعاملين فى السوق بصفة يومية هم صغار المستثمرين، أى أن أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، وارتفاع معدل التضخم يؤدى بهم إلى محاولة تسييل محافظهم الاستثمارية لتعويض الارتفاع الذى يحدث لأسعار السلع والخدمات داخل المجتمع، وهو الأمر الذى يتفق مع النظرية الاقتصادية... كما توصلت النتائج إلى أن البورصة غير معبر حقيقى عن الاقتصاد الكلى.

اقترحت الدراسة عددا من التوصيات من شأنها تسهم فى تحسين وتطوير الأسواق المالية وتطويرها، منها، السعى إلى توفير البيئة الملائمة والجو المناسب، من أجل تطوير أسواقها المالية، رواج الأسواق المالية ضرورة توافر المعلومات اللازمة التى تكون محل ثقة حتى يتمكن المستثمرون من اتخاذ قرارات رشيدة وسليمة، نشر الوعى الادخارى لدى المجتمع.

تمكين الأسواق المالية من لعب دورها على أكمل وجه، سرعة استجابة هذه الأسواق للمتغيرات المحلية والأجنبية؛ باعتبارها تلعب دوراً استراتيجياً مهماً فى عملية التنمية الاقتصادية.