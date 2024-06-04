ندوة تثقيفية للتوعية بالممارسات الضارة للأطفال بدمنهور

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب مقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة واللجنة العامة لحماية الأطفال بالبحيرة، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كجك، ندوة تثقيفية بمركز خدمة صلاح الدين دمنهور، بحضور الدكتورة منى على نائب مدير الوحدة، والدكتورة نشوى اسماعيل بالإدارة الصحية، وفضيلة الشيخ إبراهيم منصور ممثل الأزهر الشريف، وأميمه المسيري مقررة اللجنة الفرعيه لحمايه الطفل بدمنهور، وهبه سالم مشرفة صحه المراهقين والشباب.

وتناولت الندوة كيفية رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر، والتوعية بختان الإناث، والأضرار الناجمة عنه للفتاة من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية ، كماتناولت أيضا الحديث عن عدم الإسراف والتبذير فى الطعام والشراب .

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتفعیل منظومة حماية الطفل، وتنفيذ برنامج التوسع في حصول الأطفال المعرضين للخطر على كامل حقوقهم، والتعرف على الممارسات الضارة للأطفال، وخط النجدة 16000 .